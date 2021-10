Benfica empata frente ao Vitória de Guimarães depois de ter estado a ganhar por 2-0

O Benfica empatou 3-3 no Estádio D. Afonso Henriques. ‘Águias’ estiveram com vantagem de dois golos por duas vezes.





O Benfica e o Vitória de Guimarães empataram, esta quarta-feira, por 3-3, num jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a segunda jornada do grupo A da Taça da Liga de futebol.

As ‘águias’ estiveram com vantagem de dois golos por duas vezes. O jogador do Vitória Alfa Semedo inaugurou o marcador ao minuto 7, na própria baliza, e aos 15 minutos Pizzi fazia o 2-0, resultado que se manteria por seis minutos, até ao golo de André André, ao minuto 21 (2-1).

Pouco tempo depois, aos 28 minutos, Radonjic voltava a colocar o Benfica com dois golos de vantagem (3-1).

Já perto do intervalo (45+2), Oscar Estupiñan fez o 3-2 e aos 83 minutos Bruno Duarte selava o resultado com um empate.

O clube da Luz decide agora o apuramento para a ‘final-four’ frente ao Sporting da Covilhã.