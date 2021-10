Por Vasco Ribeiro

O serviço de mesa à inglesa indireto caracteriza-se por um determinado glamour que pode ser detetado na própria arte do serviço.Saiba como poderá implementar um serviço de mesa à inglesa Indireto ou de Guéridon (banqueta ou carro de serviço):

Inglesa Indireto ou de Guéridon:

Coloca-se junto da mesa dos clientes uma banqueta ou um carro de serviço;

– Sobre um deles colocam-se os pratos (aquecidos para comidas quentes e frios para comidas frias) correspondentes ao número de pessoas que estão na mesa;

– As travessas colocam-se no lado esquerdo e os pratos vazios do lado direito;

– Transportam-se as iguarias e apresentam-se aos clientes;

– De seguida as iguarias são colocadas no carro ou banqueta;

– Dá-se início ao empratamento, segundo as regras, utilizando para isso o talher de serviço (colher na mão direita e garfo na mão esquerda);

– Os pratos são levantados pelo lado direito do cliente, com a mão direita, à medida que estes vão sendo terminados. Utilização:

– Banquetes de dimensão reduzida e de grande cerimónia a nível oficial.

Princípios:

– Empratamento feito à vista dos clientes.

Vantagens:

– Aplicável a toda a variedade de iguarias;

– Serviço requintado;

– Exalta e enaltece a performance técnica de empratamento do profissional de sala;

– Distribuição equitativa das iguarias.

– Potencia uma apresentação cuidada, profissional e sublime dos pratos.

Desvantagens:

– Serviço bastante lento;

– Requer profissionais qualificados de modo a não comprometer o bom nome e reputação do restaurante.