Efemérides de 28 de Outubro (2021)

1636 Foi fundada há 385 anos a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, baptizada com o nome do seu principal benfeitor, em Cambridge, Massachussets, EUA – tendo começado com uma Faculdade de Teologia.

1856 Inauguração, há 165 anos (reinado de D. Pedro V), da primeira linha de caminho-de-ferro em Portugal, entre Lisboa e o Carregado.

1790 No Tratado do Escorial, Espanha renunciou há 231 anos aos direitos sobre a costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.

1886 O presidente norte-americano Grover Cleveland (1837-1908, em funções 2 períodos – 1885-89 e 1893-97) inaugurou há 135 anos a Estátua da Liberdade, símbolo de Nova Iorque oferecido por França, construída por Eiffel, segundo projecto de Bartholdi baseado no Colosso de Rodes.

1922 Benito Mussolini (1883-1945) tomou o poder em Itália há 99 anos, iniciando a ditadura fascista, acabando pendurado num cadafalso (no final da II Guerra).

1929 Os preços começaram a descer há 82 anos na Bolsa de Nova Iorque, na célebre 3ª-feira negra, embora fosse necessário muito tempo para se perceber a dimensão do desastre.

1971 A Câmara dos Comuns votou há 50 anos a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia, no tempo de Edward Heath.

1982 Foi aprovada há 39 anos a Lei do Tribunal Constitucional.

2004 A descoberta há 17 anos de esqueleto humano – Homem Floriensis -, com mais de 18 mil anos, na ilha das Flores, Indonésia, impõe revisão de hipóteses das teorias evolucionistas.

2018 O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, Jair Messias Bolsonaro, então com 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito, na segunda volta das eleições, Presidente do Brasil há 3 anos.

2020 O Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou há 1 ano que o seu País entraria num novo bloqueio de 4 semanas em 30 de outubro, num discurso televisionado, no mesmo dia em que os casos globais de COVID-19 registavam um aumento de 25% em menos de duas semanas, de acordo com a Reuters.