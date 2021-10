Agora é de vez: novo álbum dos ABBA vai ser o último

O novo álbum, ‘Voyage’, conta com dez novas canções e estará disponível a 5 de novembro.





Os ABBA confirmaram que o álbum – ‘Voyage’ – vai ser o último da banda. De realçar que este é o primeiro álbum da banda sueca, que fez sucesso nos anos 70, desde o lançamento de ‘The Visitors’, em 1981.

A confirmação foi dada por Benny Andersson e Björn Ulvaeus em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “É isto... Tem de ser, sabes”, disse Andersson, de 74 anos.

O grupo separou-se no início da década de 80 e voltou a reunir-se 40 anos depois. No entanto, o músico refere que agora é de vez: “eu nunca disse isso, ‘é isto’, em 1982”.

“Eu nunca disse a mim próprio que os ABBA nunca mais voltariam a acontecer. Mas posso dizer-te agora: é isto”, reiterou.

O novo álbum, ‘Voyage’, conta com dez novas canções e estará disponível a 5 de novembro. Até agora, a banda – que ganhou reconhecimento internacional após ganhar o Festival Eurovisão da Canção com ‘Waterloo’ – apenas disponibilizou três temas. Contudo, a editora da banda, a Universal Music UK, já bateu recordes: 80 mil cópias vendidas antes do lançamento oficial.