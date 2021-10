GNR apreende viatura roubada em 2015

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu em Vila Nova de Gaia uma viatura que havia sido furtada em 2015 em Guimarães, anunciou esta quinta-feira a autoridade.

Em comunicado, a GNR explica que, durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada por militares do posto territorial de Paços de Ferreira, "uma viatura inverteu a marcha e colocou-se em fuga em velocidade excessiva".

"Os militares tentaram o seguimento à referida viatura, a qual, durante a deslocação, efetuou diversas manobras perigosas, desrespeitou as regras de sinalização e de cedência de passagem, executando o seu condutor várias manobras que colocaram em perigo os utentes da via", lê-se no comunicado.

No seguimento das diligências policiais, a GNR refere que "foi possível efetuar a localização da viatura mais tarde, constatando-se que a mesma possuía matrículas falsas e que havia sido furtada em 2015, no concelho de Guimarães".

O condutor da viatura, no momento da abordagem, era um homem de 54 anos com antecedentes criminais e foi identifcado, tendo sido dado conhecimento dos factos ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira e de Guimarães.

A viatura vai agora ser entrege "ao seu legítimo proprietário", afirma a GNR.

A ação de apreensão da viatura, que decorreu na terça-feira, contou com o apoio de militares dos postos territoriais de Paços de Ferreira e Arcozelo.