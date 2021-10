Um acidente com cinco viaturas está a provocar perturbações no trânsito na Segunda Circular, em Lisboa.

O alerta foi dado pelas 13h18, na Avenida General Norton de Matons, de acordo com o portal de ocorrências dos bombeiros.

Ao que tudo indica, os danos até agora são apenas materiais, não havendo registo de vítimas.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão no local com duas viaturas e oito elementos, a proceder à limpeza do local.