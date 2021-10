Bombeiro ferido em combate a incêndio na Moita

Homem foi transportado para o Hospital do Barreiro.





Um bombeiro ficou ferido na manhã desta quinta-feira na Baixa da Banheira, no concelho da Moita, durante o combate a um incêndio numa padaria.

Segundo a proteção civil, o homem terá caído e sofrido ferimentos ligeiros num braço, tendo sido transportado para Hospital do Barreiro para receber tratamento.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 9h45 e, segundo o Jornal de Notícias, pelas 15h30 não se sabia se a casa que se encontrava por cima do estabelecimento estava ou não habitada.

No local estiveram as coorporações de bombeiros da Moita, Sul e Sueste, Barreiro, Pinhal Novo, a PSP e a Proteção Civil da Moita. O incêndio foi extinto e encontra-se durante a tarde em fase de rescaldo. No total estiveram empenhados 36 elementos apoiados por 15 viaturas.