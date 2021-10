Após crítica, Goucha responde a seguidora: "Faça queixa ao PAN"

Conteúdo constante no Instagram de Manuel Luís Goucha são os seus cães, os mais atentos sabem-no de certeza.

Esta quarta-feira foi a vez de Monty ser o protagonista: "O Monty foi ao baeta!", escreveu o apresentador na legenda de um vídeo onde aparecia o seu cão tosquiado a brincar na relva.

No entanto, nem toda a gente gostou do corte de pêlo do cão, sendo que uma das seguidoras acabou por comentar: "Agora que vem o frio é que foram cortar o pelo ao pobre cão. Muito bem! Bravo".

Manuel Luís Goucha, que raramente se fica com meias palavras respondeu: "Faça queixa ao PAN".