Efemérides de 29 de outubro (2021)

1340 Começou há 681 anos (resolvida no dia seguinte) a Batalha do Salado, pela defesa da Península Ibérica da invasão dos mouros, ganha pelos cristãos Afonso XI de Castela e o seu sogro Afonso IV de Portugal.

1863 Foi fundada há 158 anos a Cruz Vermelha, movimento internacional para "proteção aos feridos e doentes de guerra", lançado pelo filantropo suíço e Nobel da Paz Henri Dunant (1828-1910).

1910 Foi criado há 111 anos o Comité Olímpico Nacional.

1936 As autoridades portuguesas colocaram em funcionamento há 85 anos o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, com a chegada dos primeiros 152 presos políticos.

1969 Foi enviada há 52 anos a primeira mensagem de correio eletrónico ("email"), por Leonard Kleinrock (investigador da Universidade da Califórnia), que enviou a mensagem "LO" para um seu colega; Leonard queria escrever "LOGIN" mas o sistema foi abaixo a meio.

1970 Foi criada há 51 anos a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, como esboço de um movimento político de tendência moderada ainda no antigo Regime, já com Caetano no Poder.

2004 Assinatura, em Roma, há 17 anos, do Tratado Constitucional da União Europeia, pelos representantes de 25 países.

2009 Os líderes europeus, reunidos numa cimeira em Bruxelas há 12 anos, aceitam as exigências do presidente checo, Vaclav Klaus, quanto a uma excepção para o país na aplicação da Carta de Direitos Fundamentais, abrindo caminho à entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

2015 A direção do Partido Comunista Chinês decidiu abolir totalmente há 6 anos a política de "um casal, um filho", que durara 35 anos, permitindo a todos os casais ter um segundo filho.

2020 O Partido Trabalhista britânico suspendeu há 1 ano o seu ex-líder Jeremy Corbyn (que já tinha perdido umas legislativas e sido substituído na liderança), da ala esquerda, depois de ele dizer que um relatório sobre o antissemitismo no partido foi "exagerado".