A rede social de Trump

A rede social de Donald Trump, tido como o mais incompetente ex-Presidente dos EUA, foi alvo de depredação, antes mesmo de entrar na fase de testes, e mal foi anunciada – segundo notícias que circulam na Internet, e que citam o Washington Post.

Trump, que tornou conhecidas as Fake News, desmentindo as verdadeiras e os principais meios de comunicação, e divulgando as suas próprias (o que, hoje em dia, parece ser considerado um grande sucesso), precisava de uma rede social que o deixasse falar à vontade, sem querer ver se diz a verdade. E parece que pretendia copiar tecnicamente, ou inspirar-se no seu amado Twitter.