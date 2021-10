29 de outubro 2021

Proteção Civil deixa conselhos para minimizar impacto do mau tempo

O alerta surge após informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontar para “uma alteração do quadro meteorológico com a ocorrência de precipitação persistente e pontualmente forte a manter-se previsivelmente até à próxima segunda-feira, dia 1 de novembro”.