PIB sobe 4,2% no terceiro trimestre

O INE afirma que "o crescimento do PIB no 3.º trimestre de 2021 reflete a diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia, acompanhando o aumento do ritmo de vacinação contra a covid-19". Siza Vieira fala em "bom momento de recuperação".





O produto interno bruto (PIB) subiu 4,2% no terceiro trimestre em relação ao período homólogo, revelou, esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já comparando com o segundo trimestre, o aumento foi de 2,9%.

"O PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de 4,2% no 3º trimestre de 2021. No trimestre anterior, a variação homóloga do PIB tinha sido 16,1%, resultado influenciado, em grande medida, pelo forte impacto da pandemia no 2.º trimestre de 2020", afirma o INE.

O gabinete de estatísticas refere ainda que “o crescimento do PIB no 3.º trimestre de 2021 reflete a diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia, acompanhando o aumento do ritmo de vacinação contra a Covid-19, após dois trimestres com resultados opostos: a forte redução do PIB no 1º trimestre (-3,3%), determinada pelo confinamento geral e um aumento de 4,4% no 2º trimestre, marcado pelo levantamento gradual das restrições à mobilidade”.

O contributo da procura interna foi positivo devido à recuperação do consumo privado, mas ainda assim foi menor do que no segundo trimestre. No que diz respeito ao contributo da procura externa líquida (exportações menos importações) este foi “ligeiramente mais negativo” no terceiro trimestre.

O gabinete de estatística nota ainda que “no terceiro trimestre, o deflator das exportações e, em maior grau, o deflator das importações terão registado crescimentos expressivos, sobretudo relacionados com a evolução dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas, prolongando-se a perda nos termos de troca observada no trimestre precedente”.

Em reação a estes dados, o ministro da Economia fala em números “positivos”, destacando o crescimento face ao trimestre anterior. Pedro Siza Vieira diz ainda que este crescimento mostra “robustez da recuperação económica”.

“Relativamente ao trimestre anterior, ao segundo trimestre de 2021, a economia portuguesa cresce 2,9%. Isto significa que depois de termos tido uma recuperação tão grande no segundo trimestre – 16,1% - ainda continuamos a crescer”, disse o governante.

E acrescentou: “E ainda mais importante é ressalvar que relativamente aos números que já conhecemos dos outros países da União Europeia, Portugal cresce mais do que a média da União Europeia e cresce mais do que a média da zona euro”.

Siza Vieira lembra ainda que “somos o terceiro país que tem o crescimento mais significativo depois da França e da Áustria e isso revela que estamos num bom momento de recuperação”.