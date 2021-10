Encontro entre líderes do PSD e do CDS-PP adiado

O encontro entre os líderes do PSD, Rui Rio, e do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, foi adiado. O encontro estava marcado para esta sexta-feira, em Aveiro.

"A iniciativa prevista para hoje com Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos encontra-se adiada. A nova data será comunicada oportunamente", afirmou o PSD em comunicado, sem explicar as razões do adiamento.

Os sociais democratas tinham anunciado, na quinta-feira, que se iriam encontrar com o líder dos centristas, hoje pelas 15h30, para “discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado”.