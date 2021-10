Portugal doa mais 200 mil doses da vacina contra a covid-19 a Moçambique

Portugal vai doar mais 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 a Moçambique, que chegarão já no sábado a Maputo. A doação é feita no âmbito do Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste. No total, foram já doadas 360 mil vacinas a este país africano.

Segundo um comunicado do gabinete do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o novo lote é composto por doses da vacina da AstraZeneca e será entregue pela Embaixada de Portugal às autoridades moçambicanas.

O transporte contará com o apoio da TAP, no âmbito do Acordo de Parceria Institucional que foi assinado entre a transportadora nacional e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, no passado dia 30 de setembro. “O objetivo deste Acordo é o de promover a colaboração entre as duas instituições, com especial enfoque no transporte de vacinas contra a COVID-19 e respetivos consumíveis para os PALOP e o Brasil”, explica a nota.