Incidência de casos continua a subir enquanto RT fica inalterado. Viseu é o distrito com mais concelhos em risco

O índice de transmissibilidade mantém-se inalterado, enquanto incidência de casos continua a crescer em todas as regiões de Portugal. Lisboa e Vale do Tejo registou maior número de casos (novamente) e de mortes, tendo reportado três dos quatro óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. Norte registou outra morte. Viseu é o distrito com mais concelhos em risco de contágio.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 844 novos casos de covid-19 e quatro mortes associadas à doença. De acordo com os dados divulgados, esta quinta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 1.088.977 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.153 vítimas mortais. O índice de transmissibilidade mantém-se inalterado, enquanto incidência de casos continua a crescer. Os concelhos de Penamacor (Castelo Branco) e Penedono (Viseu) são os únicos concelhos com uma incidência igual ou superior a 960 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região do país com mais novas infeções, ao registar, só nas últimas 24 horas, 332 novos casos. No Norte há registo de 239 novas infeções, no Centro 156, no Algarve 45 e no Alentejo 26. No arquipélago dos Açores diagnosticaram 27 novos casos e na Madeira 19.

Os quatro óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (3) e no Norte (1).

O número de internados mantém-se numa fase crescente, tendo sido contabilizados 331 infetados com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 13 do que ontem. Destes, 65, mais cinco que no último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 755 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de infetados que superaram o vírus para 1.039.284. Há agora 31.540 casos ativos no país, mais 85 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 22.168 contactos em vigilância, mais 238 face a quinta-feira.

Hoje foi dia da DGS atualizar os dados sobre os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT). Apenas a incidência continuou a crescer em relação aos últimos dados de quarta-feira.

Em Portugal, a incidência acumulada é de 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e de 97,6 só no continente. Perante os dados de quarta-feira, a incidência aumentou cerca de 3%, visto que os dados apontavam para um incidência nacional de 94,8 e continental de 94,9. Já o RT mantém-se inalterado: quer no território nacional, quer no continente, é de 1,08.

Também foram atualizados os dados relativos à incidência cumulativa de casos nos concelhos do país. Viseu é o distrito com mais concelhos em risco de contágio. Penamacor (Castelo Branco) e Penedono (Viseu) são os únicos concelhos com uma incidência igual ou superior a 960 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias. Já num patamar inferior, entre 480 e 959,9 casos, estão três concelhos: São Pedro do Sul (também em Viseu), Seia (Guarda) e Ponte de Barca (Viana do Castelo).

​Consulte aqui o boletim na íntegra.