Adolescente indiana dá à luz em casa com ajuda de vídeos do Youtube

Uma adolescente de 17 anos, residente no estado indiano de Kerala, deu à luz sozinha em casa, com ajuda de tutoriais publicados no Youtube, no passado dia 20 de outubro. Segundo revela o The Independent, os pais da rapariga não sabiam da gravidez e só descobriram dois dias após o parto, quando ouviram o choro de um bebé vindo do seu quarto.

A jovem e o bebé foram imediatamente levados para o hospital e ambos estão “a salvo e a recuperar”. O responsável da polícia de Kottakkal, MK Shaji, revelou ainda ao jornal britânico que o pai do bebé, um jovem de 21 anos da mesma localidade, foi detido e acusado de violação por se tratar de uma menor.

“Os dois estavam numa relação. Um dia ele foi a casa dela e tiveram relações sexuais”, explicou. “Quando ela descobriu que estava grávida, não disse nada aos pais”.

A família da jovem não se terá apercebido da gravidez, uma vez que a mãe tem problemas de visão e o pai trabalha de noite como segurança num hospital, não se cruzando regularmente com a filha. Além disso, a rapariga também terá recorrido a roupas largas para esconder a barriga.

“Ela estudou sobre o parto através do Youtube e no momento do parto, ela cortou o cordão umbilical com tesouras. Ela aprendeu tudo com o seu telemóvel, através do Youtube”, reiterou Shaji.

De acordo com a polícia, ambas as famílias sabiam da relação dos jovens, que tencionavam casar-se quando ela fizesse 18 anos – a idade legal para casar na Índia. No entanto, a rapariga decidiu esconder a gravidez por pensar que “poderia causar problemas” entre as famílias.