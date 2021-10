Arnold Schwarzenegger irritado com as políticas climáticas dos líderes mundiais

Antes da cúpula do clima COP26, o ex-governador da Califórnia disse à BBC que a redução das emissões de carbono beneficiará as economias globais. O ator que foi várias vezes mister-Universo e que alcançou o estrelato mundial como protagonista de Exterminador Implacável disse que reduzir a ingestão de carne não significa necessariamente sacrificar algo - em vez disso, ele mesmo, ao cortar no consumo de carne se tornou mais saudável.

Na ampla entrevista para a série 39 Ways to Save the Planet, da BBC Radio 4, o ator também criticou a poluição causada pelo comércio internacional. Schwarzenegger afirmou que o contínuo sucesso económico da Califórnia e a prolífica criação de empregos provam que a redução do dióxido de carbono e o aumento da riqueza andam de mãos dadas.

"Eles são mentirosos, são estúpidos. Ou não sabem como fazer, porque nós descobrimos como, e é tudo uma questão de ter coragem para fazê-lo", argumentou.

Schwarzenegger tornou-se uma das vozes mais ativas na defesa de ar limpo e energia renovável enquanto governador entre 2003 e 2011 - estabelecendo metas para reduzir a poluiçao causada pelos automóveis e as emissões de gases com efeito de estufa.

Desde que deixou o cargo, tem usado a sua celebridade e influência para promover políticas para baixar as emissões de carbono, nomeadamente com a Iniciativa Climática Schwarzenegger.

O ator é um crítico feroz de uma agenda ambiental focada no sacrifício do estilo de vida. Continuando a treinar diariamente, o ex-culturista diz que reduziu a sua ingestão de carne em cerca de três quartos nos últimos anos, e garante que ficou a ganhar com isso. "Desde que como mais vegetais e alimentos à base de plantas, o meu cardiologista diz que as minhas artérias pararam de estreitar", disse ele.

"Então, como posso sentir que desisti de algo? Ganhei saúde, e com isso já terei garantido mais dois anos de vida."

Schwarzenegger também acredita que a tecnologia está a criar soluções e usa como exemplo o seu Hummer - um enorme veículo off-road de estilo militar -, tendo-o adaptado de diesel para um veículo a bateria, já que a versão elétrica é mais rápida e tem mais potência.