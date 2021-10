Amedrontava mulher com "facas e machados" e ameaçava incendiar-lhe carro e residência

O detido de 60 anos já tinha antecedentes criminais desta natureza e, durante o último ano, agrediu e ameaçou a companheira com quem esteve durante 21 anos.





Um homem de 60 anos está em prisão preventiva pelo crime de violência doméstica, em Leiria. Durante o último ano, o homem, com antecedentes criminais desta natureza, agrediu e ameaçou de morte a companheira com quem se relacionou durante 21 anos.

Segundo a investigação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, o detido "infligiu, de forma reiterada, agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 49 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma", lê-se no comunicado, divulgado esta sexta-feira pelos militares.

A vítima viveu momentos de "medo constante" este ano, quando decidiu romper com a relação de 21 anos, mas o homem nunca aceitou o seu término, tendo ameaçado"de forma intensa e repetida, incendiar o carro da vítima e a residência da família" e ainda de morte "com recurso a facas e machados".

O homem de 60 anos foi detido e presente ao Tribunal Judicial da Leiria, esta quinta-feira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.