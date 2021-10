Joaquim Miranda Sarmento: "O chumbo do OE é o fim de uma solução política que nunca serviu os interesses do país"

Para o professor universitário, o documento que foi chumbado continuava a política económica e orçamental do Governo levada a cabo desde 2016 que, no seu entender, ‘nunca esteve centrada na produtividade da economia e das empresas, nem na reforma dos serviços públicos, nem na melhoria da sua eficiência, nem na política orçamental’.





A proposta de Orçamento do Estado sempre chumbou. Era inevitável este desfecho?

O que temos com o chumbo do Orçamento é o fim de uma solução política, mas essa solução política nunca serviu os interesses do país. Foi uma solução política para colocar António Costa no poder e para impedir o PSD e o CDS de governarem em 2015. Não foi uma solução política de criação de riqueza, nem da sua distribuição. Enquanto houve dinheiro foi possível fazer alguma distribuição e os partidos - PS e extrema- esquerda - entenderam-se, quando a crise surgiu e a margem orçamental passou a ser muito menor, o desentendimento começou há um ano com a saída do Bloco e agora com o PCP.

João Leão disse que o Orçamento ‘era bom para Portugal e para os portugueses’. Então nem os partidos de esquerda acreditaram....

O Orçamento que foi chumbado continuava a política económica e orçamental do Governo levada a cabo desde 2016. Uma política económica que nunca esteve centrada na produtividade da economia e das empresas, nem na reforma dos serviços públicos, nem na melhoria da sua eficiência, nem na política orçamental, cuja consolidação foi feita entre 2016 e 2019 - como fui alertando - foi baseada em fatores muito pontuais e num ciclo económico muito favorável. Este Orçamento não respondia aos problemas do país, tal como os anteriores não respondiam porque do ponto de vista estrutural nada foi feito entre 2016 e 2021.

