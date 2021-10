Rui Rio acerta nova AD com CDS

Sem prejuízo de ter de passar pelas diretas de 4 de dezembro e pelo congresso que deverá ser antecipado para dia 18 seguinte, Rio avança para uma nova AD com o CDS de Rodrigues dos Santos. Aposta em reeditar a coligação de Moedas, se possível alargada ao IL. Rangel discorda





Por Henrique Pinto de Mesquita e José Miguel Pires

Uma coligação pré-eleitoral tal como a que garantiu a Carlos Moedas a conquista de Lisboa (se possível, alargada ao Iniciativa Liberal) é a estratégia que Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos têm vindo a acertar e que está só dependente de ambos conseguirem resistir na liderança dos respetivos partidos. Estava, aliás, agendada para ontem uma reunião entre ambos, em Aveiro. Contudo, viria a ser adiada para data a anunciar, por iniciativa de Rodrigues dos Santos em face da precipitação das reuniões internas do CDS-PP.

O objetivo dos líderes em exercício do PSD e do CDS-PP é criar uma alternativa de centro-direita ao PS, evitando a polarização de votos e acantonando o Chega à extrema-direita. Rio e Rodrigues dos Santos usam os dados das últimas eleições e das sondagens e justificam que a simples soma aritmética dos votos do PSD, CDS, IL, PPM, MPT e Aliança permitiria aumentar exponencialmente os mandatos conquistados pelo método de Hondt e disputar a maioria parlamentar.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber ojornal em sua casa. Saiba como aqui.