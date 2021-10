30 de outubro 2021

Iniciativa Liberal não quer eleições antes de 30 de janeiro e defende dissolução do Parlamento

Para João Cotrim Figueiredo, as eleições antecipadas devem acontecer antes do final de janeiro, uma vez que são uma momento "importante e difícil" para os portugueses e porque os partidos precisam de organizar a campanha eleitoral ou de arrumar as suas casas, como o PSD ou CDS-PP, de modo a existir "um campo de jogo equilibrado entre todas as forças políticas".