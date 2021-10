Dois mortos numa colisão em Oliveira de Azeméis

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas, na manhã deste domingo, na sequência de uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 224, entre Oliveira de Azeméis e Estarreja, no distrito de Aveiro.

Os feridos terão sido transportados para o Hospital da Feira.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 6h37, sendo que no local estiveram equipas do INEM de Aveiro e Oliveira de Azeméis e a GNR.

No total, deslocaram-se ao local 29 operacionais apoiados por 12 viaturas.