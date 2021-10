Dois distritos sob aviso laranja e 11 sob aviso amarelo devido à precipitação forte

Viana do Castelo e Braga são os distritos onde se apresenta a situação mais crítica.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo 11 distritos de Portugal continental e os grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores sob aviso amarelo devido à precipitação forte. Há ainda dois distritos com aviso laranja.

Viana do Castelo e Braga são os distritos que se encontram sob aviso laranja, sendo que Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Vila Real, Viseu, assim como os grupos dos Açores supramencionados, se encontram com aviso amarelo.

É ainda importante mencionar que os distritos de Aveiro, Bragança, Porto e Vila Real se encontram sob aviso até às 12h00 de hoje e os restantes até às 21h00.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala do IPMA, equivalendo a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o aviso amarelo o terceiro mais grave, indicando que existe risco para determinadas atividades.

As temperaturas máximas oscilarão entre os 16ºC na Guarda e os 23ºC em Sagres.