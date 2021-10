Ivanka Trump chega aos 40 anos rodeada de amigas e champanhe

Ivanka Trump chegou este sábado ao marco dos 40 anos mas a festa começou mais cedo. A filha do ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) juntou-se esta semanas a algumas amigas no Surf Club, no Four Seasons, em Miami para dançar, comer e beber.

Conforme a notícia avançada pelo Page Six, o grupo de Ivanka foi visto a dançar no clube privado ZZ's, em Miami, depois de desfrutarem do jantar ao ar livre.

"Foram dois dias a andar de barco, ir à praia e beber espumante... Houve brindes, bolo e caviar", disse uma fonte à magazine, acrescentando que apesar de ter sido festa "só de raparigas - com amigas Nova Iorque e Miami - o Jared [marido] fez uma aparição durante o jantar no Surf Club".

O casal e os três filhos mudaram-se para Miami no ano passado.