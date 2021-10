40% dos novos casos registam-se em Lisboa e Vale do Tejo, assim como a única morte.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 763 novos casos de covid-19 e uma morte associadas à doença. De acordo com os dados divulgados, este domingo, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 1.090.651 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.157 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais novas infeções, ao registar, só nas últimas 24 horas, 300 novos casos e a única morte a lamentar. De seguida aparece o Centro, com 169 novas infeções, o Norte, com 153, o Algarve com 66, a região autónoma da Madeira, com 36 novos casos, os Açores, com 30, e, por fim, o Alentejo, com seis novas infeções registadas.

O número de internados aumentou e estão neste momento 335 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 17 do que ontem. Por outro, o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desceu, estando neste momento 59 pessoas internadas em UCI, menos 5 do que no sábado.

Quanto aos recuperados, dá-se conta de mais 324 pessoas que superarm a doença, elevando o total para 1.040.604.

Há agora 31.890 casos ativos no país, mais 438 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 22.372 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados sexta-feira pela última vez e continuavam a crescer. Em Portugal, a incidência acumulada é de 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e de 94,6 só no continente. Já o Rt, quer no território nacional, quer no continente, é de 1,08.

Sublinhe-se que esta quinta-feira o Governo decidiu prorrogar a Situação de Alerta em Portugal continental até ao dia 30 de novembro, devido ao agravamento da propagação da covid-19 na última semana.

