Kim Kardashian fotografada de mãos dadas com comediante Pete Davidson

Já no início deste mês os dois tinham sido vistos a partilhar um beijo no programa 'Saturday Night Live'.





Kim Kardashian deu que falar esta semana na imprensa cor-de-rosa internacional quando apareceu numa fotografia de mãos dadas com o comediante Pete Davidson.

A imagem mostra a socialite, de 41 anos, e o comediante, de 27, a andar numa montanha-russa na Knott's Scary Farm, Califórnia. Com eles, estava uma das irmãs de Kim Kourtney Kardashian e o seu noivo, Travis Barker.

Apesar das imagens, fontes confirmam à revista People que os dois são apenas amigos: "Eles frequentam os mesmos círculos, então estão juntos de vez em quando. São apenas amigos".

No início deste mês, Kim foi a apresentadora convidada do programa 'Saturday Night Live', do qual Pete faz parte, e, num sketch de amor, os dois partilharam um beijo.

Recorde-se que após seis anos de casamento, Kim Kardashian pediu o divórcio do rapper Kanye West. Os dois, têm quatro filhos em comum: North, de 8 anos, Saint, de 5 anos, Chicago, de 3 anos, e Psalm, de 2 anos.