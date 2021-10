Misterioso líder dos talibãs aparece em público

O misterioso e discreto líder supremo dos talibãs, Haibatullah Akhundzada, que não era visto em público desde a tomada de Cabul pelos extremistas islâmicos, fez uma rara aparição, visitando a escola religiosa Jamia Darul Aloom Hakimia, em Kandahar, o berço e coração espiritual dos talibãs, este sábado, avançou a Reuters.

Desde 2016 que Akhundzada mantém o posto de Amir ul Momineen, ou líder dos fiéis. Só existe uma foto deste religioso talibã (ver foto acima), que se mantém longe da ribalta, à semelhança do seu antecessor Mullah Omar, fundador do grupo. O segredo à volta do paradeiro de Akhundzada é tal que se multiplicavam os rumores de que estaria morto - afinal, quando Mullah Omar morreu, em 2013, os talibãs conseguiram ocultar esse facto do público durante dois anos.