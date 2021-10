Jovem desaparecido visto pela última vez no parque onde os restos mortais de Gabby Petito foram encontrados

Natural da Irlanda, Cian McLaughlin morava em Jackson, no estado norte-americano do Wyoming, trabalhando como instrutor de snowboard e barman.





Cian McLaughlin, de 27 anos, está desaparecido desde o passado dia 8 de junho. A NewsNationNow noticiou que o alerta para o desaparecimento foi dado pela primeira vez pela mãe do jovem, Grainne McLaughlin, que viajou da Irlanda até aos EUA para tentar auxiliar as autoridades nas buscas. “Nesta fase, não temos absolutamente nenhuma ideia”, disse ao órgão de informação anteriormente referido. "Estamos a tentar entender aquilo que pode ter acontecido", desabafou.

Natural da Irlanda, Cian McLaughlin morava em Jackson, no estado norte-americano do Wyoming, trabalhando como instrutor de snowboard e barman. Segundo a mãe, o rapaz também tem um sotaque irlandês muito forte que o tornaria facilmente identificável. No dia em que McLaughlin supostamente desapareceu, no Parque Nacional Grande Teton, estava a caminhar na trilha de Lupin Meadows. Uma testemunha viu-o por volta das 15h45 da tarde. McLaughlin era um homem experiente em atividades ao ar livre, mas as condições nas trilhas eram particularmente perigosas no início de junho, pois havia gelo e neve a derreter nas mesmas.

Recorde-se que este parque é o mesmo onde os restos mortais de Gabby Petito foram encontrados. A jovem de 22 anos estava a fazer uma viagem pelo país com o seu noivo, Brian Laundrie, de 23, e nunca mais voltou para casa. A YouTuber foi vista pela última vez no dia 24 de agosto, em Salt Lake City, no Utah. O seu corpo foi encontrado a 19 de setembro e a causa da morte foi estrangulamento, enquanto o do namorado foi encontrado a 20 de outubro.