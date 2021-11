Angelina Jolie acusada de usar os filhos para publicidade

Angelina Jolie está a ser acusada de usar os filhos para fazer publicidade a si própria. Nas últimas semanas, a atriz ganhou destaque na imprensa ao ser fotografada ao lado dos filhos em eventos do novo filme da Marvel ‘The Eternals’. As filhas adolescentes de Jolie fizeram furor ao ‘reciclar’ alguns dos vestidos mais famosos da atriz na carpete vermelha, enquanto a estrela de Hollywood falava sobre maternidade aos jornalistas para desviar as perguntas sobre a sua amizade com o músico The Weeknd.

Agora, em declarações ao New York Post, fonte próxima de Brad Pitt acusou Angelina Jolie de estar a usar os filhos.

"Ela está a usar as crianças. É difícil entender como este comportamento de exibi-los por aí é de seu interesse. O Brad nunca expõe as crianças assim publicamente e raramente fala sobre elas”, disse a fonte.

Já fonte próxima de Angelina Jolie contestou as acusações. “As crianças são muito independentes, o que não é surpresa dada a personalidade de Angelina e Brad. Elas não fazem o que não querem fazer”, disse.

Recorde-se que Angelina Jolie e Brad Pitt estão em guerra há cinco anos, desde que foi divulgada a sua separação oficial em 2016. São pais de Pax, de 17 anos, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, Vivienne e Knox, de 13, e também de Maddox, de 20, que estuda na Coreia do Sul.