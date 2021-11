Viúva do atleta olímpico Alex Pullin dá à luz 15 meses depois da morte do marido

Ellidy Pullin, companheira do falecido snowboarder olímpico Alex Pullin, deu à luz a filha do casal, mais de um ano após a morte do atleta, em julho de 2020.

Minnie Alex Pullin foi concebida através de fertilização in vitro e nasceu no passado dia 25 de outubro. O sémen de Alex Pullin foi retirado postumamente, o que permitiu que Ellidy conseguisse engravidar.

“Fizemos um processo de recuperação de sémen, claro, porque o Chumpy faleceu. O médico selecionou as amostras mais viáveis e fecundou o óvulo”, explicou Ellidy, no seu podcast ‘Darling, Shine’, acrescentando ainda que antes de o marido morrer tentaram engravidar várias vezes, mas sem sucesso.

“Teríamos tentado durante mais alguns meses se ele ainda estivesse aqui. Se não, teríamos tentado a fertilização in vitro. Esse era o plano”, disse.

Alex Pullin morreu aos 32 anos, em Palm Beach, na Austrália, enquanto praticava pesca submarina.