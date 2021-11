Apresentador britânico diz que trocou "beijo na boca" com o príncipe Harry em discoteca

O lado festivo do príncipe Harry, antes de assumir a sua relação com Meghan Markle, não é segredo para ninguém, mas há agora novos pormenores de alguns dos momentos mais ‘loucos’ do filho mais novo do príncipe Carlos.

O ator e humorista britânico Paddy McGuiness revelou que trocou “um beijo na boca” com Harry, em 2016, numa discoteca em Londres, depois de um evento solidário, três meses antes de o duque de Sussex tornar público o seu namoro com Meghan Markle.

“Dizer que estávamos a dançar perto era um eufemismo - os nossos peitos estavam a tocar-se (...) Começou a tirar-me a camisa. Então, agora, estou eu em tronco nu, com uma garrafa de cerveja em cada mão, a dançar com o príncipe Harry”, conta o também apresentador no livro que lançou recentemente, ‘My Lifey’.

"Terminámos de dançar e, enquanto todos gritavam, abraçámo-nos e ele deu-me um beijo na boca", acrescentou, referindo que estavam várias figuras públicas naquela festa, nomeadamente os cantores Louis Tomlinson e Niall Horan e algumas estrelas do futebol, como Jamie Carragher.

Logo depois do beijo, Harry terá deixado a discoteca e passou a ser considerado uma “lenda absoluta” pelo seu comportamento em festas.

O humorista conta ainda que, mais tarde, o príncipe enviou uma mensagem a Jack Whitehall, que os apresentou, a agradecer pela noite.