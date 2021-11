Gastos em casa? Damos-lhe algumas dicas para equilibrar o seu orçamento mensal

No rescaldo do Dia Mundial da Poupança, nada melhor do que fazer um verdadeiro check-up aos gastos mensais, nomeadamente focado às despesas que tem em casa. Siga à risca os conselhos deixados pelo i e, se ainda não optou por algumas destas mudanças, é o momento ideal. Vai ver que no final do mês poderá representar uma verdadeiro alívio em termos de encargos financeiras. E a sua carteira agradece.





Consumo de eletricidade

Uma das despesas com grande peso é a conta da luz. Os preços não param de aumentar e com a tendência para subir com o aproximar de temperaturas mais baixas. Para evitar gastos desnecessários, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor aconselha os portugueses a fazer uma gestão cuidadosa dos aparelhos que estão em funcionamento, de forma a não usar aqueles que podem ser menos necessários. Além disso, sugere que não se liguem em simultâneo eletrodomésticos com consumos significativos de eletricidade – como cafeteiras elétricas, fornos elétricos, máquinas da roupa e da loiça e aspiradores – para reduzir os picos de consumo na rede elétrica. As dicas não ficam por aqui. Na altura de lavar roupa e loiça, use as máquinas com a carga completa. Desligue os equipamentos da corrente, para não ficarem a consumir em standby, e use extensões com interruptor, por exemplo. E acenda apenas as luzes que são precisas. A Deco Proteste fez um estudo e concluiu que compensa às famílias analisarem bem os tarifários e fornecedores de luz. Segundo a Deco Proteste, uma família composta por um casal e dois filhos pode reduzir em 102 euros por ano a sua fatura de luz, se escolher bem o fornecedor que oferece o melhor tarifário para o seu caso.

Gastos com gás

No gás, seja natural ou de botija, o consumo também irá aumentar, com efeitos imediatos nos gastos. E se deve ter em conta as suas opções em matéria de aquecimento que ganha mais relevo com o tempo a arrefecer, também deverá ter cuidados redobrados no momento de cozinhar ou de tomar banho. É importante escolher os recipientes adequados para ter uma maior rentabilidade, e coisas tão simples como cortar os alimentos em pedaços pequenos para que cozinhem mais depressa podem fazer toda a diferença. Mas há outros truques a seguir. Reduza o tempo que demora a tomar um duche e evite banhos de imersão. Além disso, evite utilizar temperaturas muito altas nas máquinas de lavar loiça e de roupa. A explicação é simples: quanto mais elevadas, mais tempo e gás vão necessitar para aquecer. Escolha secar a roupa, sempre que possível, ao ar livre, em detrimento da máquina de secar roupa. E se tiver uma máquina de secar roupa a gás, opte por fazer várias secagens seguidas. Assim, ao reduzir o número de vezes que aquece a máquina e faz a secagem, irá minimizar a perda de calor e reduzir o consumo de gás.

Despesa com água

Uma das melhores formas de poupar no dia-a-dia é, sem dúvida, reduzir o consumo de água. Quase todos gastamos água desnecessariamente e, estando mais tempo em casa, então o cenário poderá ser agravado sem nos apercebermos disso. O problema chega no fim do mês, quando os valores das contas são mais altos do que deveriam ser. Mas como poupar? Na casa de banho, opte por fechar a torneira enquanto está a lavar os dentes ou o cabelo, por exemplo. Este pequeno gesto, aplicado diariamente, pode representar uma poupança muito significativa na sua fatura mensal. Além disso, deve optar pelo duche, já que consome entre 30 e 80 litros de água, ao contrário de um banho de imersão, cujo consumo pode chegar aos 200 litros. Já na cozinha, o que mais consome água são as máquinas, seja a de lavar loiça, seja a de lavar roupa. Nesse sentido, procure colocar as máquinas a trabalhar apenas quando estas tiverem a carga completa. Hoje em dia, também já existem máquinas que têm a opção de meia carga, de forma a investir na poupança. Use água fria sempre que possível para que possa poupar na água quente. Além disso, evite descongelar alimentos com a água a correr – faça um esforço por descongelar naturalmente ou use o micro-ondas.

Idas ao supermercado

Uma ida ao supermercado pode representar um verdadeiro problema quando se cede às tentações. Para que isso não aconteça, pode seguir algumas regras de ouro para tentar controlar ao máximo gastos extra. O ideal é levar uma lista das coisas que tem de comprar. A explicação é simples: se souber exatamente o que precisa e se se guiar exclusivamente por essa lista, corre menos riscos de comprar produtos desnecessários e, muitas vezes, caros. Outro conselho de ouro passar por estar atento aos folhetos dos supermercados. Desta forma fica a par de todas as promoções e descontos e poderá optar pela superfície que apresentar os produtos mais baratos. E como a maioria das marcas está a fazer promoções, nem sempre compensa escolher as marcas brancas, que até há pouco tempo eram muitas vezes encaradas como as campeãs dos preços baixos. Mas os cuidados não ficam por aqui. Não se esqueça que, por vezes, compensa levar embalagens maiores e mais caras. Se comparar com o pacote mais barato, vai estar a pagar mais por levar dois dos pequenos do que um dos grandes. Tenha sempre em atenção os prazos de validade.

Controle o preço dos combustíveis

Todas as semanas, os preços dos combustíveis sofrem alterações. As quatro grandes petrolíferas – Galp, Repsol, BP e Cepsa – continuam a apostar em cartões de fidelização, dando pontos que podem trocar-se pelos mais variados produtos. Ao mesmo tempo, as petrolíferas tiveram de encontrar promoções alternativas que respondessem à principal aspiração dos clientes: descontos na hora e no preço final. Daí a sua aposta em cartões de desconto. Outra aposta das marcas é o desconto por dia ou ao fim de semana, a iniciativa que mais impacto tem no aumento das vendas e que até consegue trazer de volta alguns daqueles antigos clientes que foram seduzidos pelos supermercados. Conte ainda com os postos de combustíveis com marca branca. No momento de abastecer dê preferência aos períodos mais frescos do dia porque a gasolina está mais densa, logo compra mais por menos. Ao mesmo tempo, um veículo com a manutenção em dia terá uma performance mais eficaz com consumos menores. Além disso, não se esqueça de verificar a pressão dos pneus, o óleo, os filtros de ar, o alinhamento da direção, etc.

Check-up às suas despesas

Fazer um verdadeiro check-up ao seu orçamento familiar poderá fazer toda a diferença ao final do mês. Uma das regras de ouro passa por avaliar a saúde das suas finanças, isto é, saber para onde está a ir o dinheiro. Para isso, faça um mapa de receitas e despesas, apontando diariamente todos os encargos, do empréstimo da casa ao café. Só fazendo uma lista exaustiva das despesas vai ser possível avaliar o caminho que o seu dinheiro está a tomar. Além disso, será possível avaliar o peso das diferentes despesas no orçamento familiar, de forma a reequilibrar as contas lá de casa. Por exemplo, no caso das despesas com a casa (empréstimo, juros, água, luz, gás, etc.), o ideal é que elas não pesem mais de 35% a 40% no seu orçamento total. Depois de fazer o mapa de receitas e despesas, deve procurar identificar os gastos desnecessários que podem ser reduzidos ou eliminados sem que isso afete o seu bem-estar. A partir daí poderá levar a cabo algumas mudanças que poderão fazer toda a diferença no final do mês. É o caso, por exemplo, do consumo de televisão, telemóvel e internet (pode aproveitar para renegociar o seu pacote de telecomunicações) ou até mesmo do seu seguro do crédito à habitação.