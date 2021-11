Biden parece adormecer enquanto Humanidade debate o seu futuro

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, parece ter adormecido durante um discurso na COP26 – maior conferência mundial sobre as Alterações Climáticas. Com Biden de olhos fechados, ouvia-se o orador, de voz monocórdica, a lançar frases contrastantes com a postura do Presidente americano: “Esta conferência é uma das reuniões mais importantes da história. Vocês tem a chance de fazer decisões e chegar a acordos que afetarão as vidas das gerações vindouras”.

O vídeo mostra Biden a fechar os olhos por tempo prolongado até ser ‘alertado’ por um assistente. Após a interpelação do assistente, Biden, que aparenta estar cansado, bate palmas e esfrega os olhos.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Joe Biden fará 79 anos daqui a três semanas. A sua oposição –principalmente Trump – realça frequentemente a sua idade como motivo para já não ter a habilidade e frescura que se requerem de um Presidente. Nessa lógica, chamam-lhe ‘Sleepy Joe’ (Joe sonolento). Mais tarde, foi a vez de Biden subir a palco e dirigir-se ao mundo. Nesta ação, notou que o esforço para travar o aquecimento global "é um imperativo moral, mas também é um imperativo económico". No que pareceu uma crítica a Trump e à sua saída do Acordo de Paris, Biden realçou “querer demonstrar que os EUA não estão apenas de volta à mesa [de negociações], mas vão liderar com o poder do exemplo”. Os líderes mundiais estão reunidos em Glasgow para debater as Alterações Climáticos no âmbito da COP26.

Joe Biden fará 79 anos daqui a três semanas. A sua oposição –principalmente Trump – realça frequentemente a sua idade como motivo para já não ter a habilidade e frescura que se requerem de um Presidente. Nessa lógica, chamam-lhe ‘Sleepy Joe’ (Joe sonolento).

Mais tarde, foi a vez de Biden subir a palco e dirigir-se ao mundo. Nesta ação, notou que o esforço para travar o aquecimento global "é um imperativo moral, mas também é um imperativo económico". No que pareceu uma crítica a Trump e à sua saída do Acordo de Paris, Biden realçou “querer demonstrar que os EUA não estão apenas de volta à mesa [de negociações], mas vão liderar com o poder do exemplo”.

Os líderes mundiais estão reunidos em Glasgow para debater as Alterações Climáticos no âmbito da COP26, que começou ontem e decorrerá até 12 de novembro.