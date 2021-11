Vacinas contra a gripe esgotadas na Madeira

Segundo as autoridades de saúde, “assim que sejam rececionadas mais vacinas contra a gripe na Madeira”, a população será informada.





Depois de terem sido administradas mais de 18 mil vacinas contra a gripe na Região Autónoma da Madeira (RAM), as mesmas esgotaram. A informação foi veiculada pelo gabinete do secretário da Saúde do arquipélago, sendo que foi destacada a “forte adesão” manifestada pela população à inoculação.

Na nota, é possível ler que a RAM tem programada a receção de mais vacinas no decorrer da semana que teve início hoje. “Face ao exposto, informamos que atualmente os centros de vacinação apenas disponibilizarão à população a vacina contra a covid-19”.

Segundo as autoridades de saúde, “assim que sejam rececionadas mais vacinas contra a gripe na Madeira”, a população será informada.