Efemérides de 2 Novembro (2021)

1789 A Assembleia Nacional francesa, na sequência da Revolução desse ano, datada de 14 de Julho anterior (o dia da tomada de Bastilha), decretou há 232 anos a nacionalização dos bens do clero.

1866 Iniciou-se há 155 anos a Questão Coimbrã com a carta do poeta Antero de Quental (1842-91, ano do seu suicídio) a António Feliciano de Castilho (1800-75) intitulada Bom Senso e Bom Gosto – o que levou Ramalho Ortigão, mais tarde ligado ao grupo de Antero, a desafiá-lo para um duelo, enquanto Camilo também apoiaria Castilho.

1976 Tomou posse há 45 anos, depois da instabilidade do PREC, a Comissão Constitucional, presidida por Melo Antunes (1933-99, considerado o mais politizado e culto dos militares de Abril, líder do chamado grupo anti-PREC dos 9, que morreria de cancro depois de aderir ao PS em 1981).

1982 Entrou em funcionamento há 39 anos a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal, como entidade privada que se pretendia ver substituir a estatal ANOP, acabando ambas unidas na LUSA em 1986.

1988 Deu-se há 33 anos, logo nos primórdios da generalização da Internet, a primeira propagação de um worm, que significa, literalmente, "verme", e é um programa autorreplicante, diferente de um vírus (enquanto um vírus necessita do programa hospedeiro, o worm é um programa completo).

1989 Foi constituído há 32 anos, no âmbito da CPLP e com sede na Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa.

2007 Mais de 70 países apoiaram há 14 anos um projeto de resolução na Assembleia-geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.

2016 Um estudo publicado há 5 anos na revista Science sobre os efeitos do aquecimento global e da poluição no Mediterrâneo, alertava para a possibilidade do Sul da Península Ibérica se transformar num deserto até 2100, se até lá não forem tomadas medidas ambiciosas no que diz respeito aos efeitos das alterações climáticas.

2020 Soube-se há 1 ano que Baby Shark, na versão do grupo sul-coreano Pinkfong se tornara o vídeo mais visto no YouTube, com mais de 7,04 milhares de milhões de visualizações.