Bryan Adams e filha infetados com covid-19

Bryan Adams e filha Bunny, de 10 anos, estão infetados com covid-19, revelou o próprio nas redes sociais.

"Feliz Halloween e obrigada pelos desejos de melhoras. Por favor, não se preocupem, sim, tive Covid e felizmente sem sintomas", afirmou o cantor de 61 anos, informando ainda que Bunny esteve com dores de garganta na noite de Halloween. Porém, ambos "estão bem", assegurou Adams.

Bryan Adams vai dar dois concertos em Portugal no próximo ano, com a digressão do novo álbum 'So Happy It Hurts': a 29 de janeiro, no Multiusos de Guimarães, e 30, no Altice Arena, em Lisboa.