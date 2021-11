Rainha de Inglaterra fotografada a conduzir depois de ter sido aconselhada a descansar duas semanas

A Rainha de Inglaterra Isabel II foi fotografada a conduzir na sua propriedade de Windsor, na segunda-feira, quatro dias depois de ter recebido uma recomendação dos médicos para descansar durante pelo menos duas semanas, limitando-se a fazer pequenas tarefas monárquicas.

Na fotografia que foi divulgada pela CNN, vê-se a monarca de 95 anos, com um lenço na cabeça e de óculos de sol, ao volante de um carro.

O passeio pode ser um bom sinal sobre o estado de saúde de Isabel II. Na passada sexta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos que seguem a rainha aconselharam-na a descansar pelo menos duas semanas para restabelecer a sua saúde.

Isabel II cancelou uma viagem à Irlanda do Norte e passou uma noite no hospital King Edward VII, no centro de Londres, segundo a mesma fonte, que também indicou que a sua estadia no hospital não se deve a problemas relacionados com covid-19. A monarca também desmarcou a sua presença na conferência climática COP26, ficando a descansar nos seus aposentos.

As recomendações médicas começaram poucos dias depois de a Rainha de Inglaterra ter sido vista a andar com o apoio de uma bengala, quando esteve presente num serviço religioso na Abadia de Westminster para assinalar o centenário da Legião Real Britânica, uma instituição de caridade que apoia membros e veteranos das forças armadas britânicas.