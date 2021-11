Antonio Conte é o sucessor de Nuno Espírito Santo no comando do Tottenham

O treinador italiano assinou com os 'Spurs' até ao verão de 2023, com possível renovação do contrato.





Os rumores foram confirmados. Antonio Conte é o novo treinador do Tottenham, substituindo Nuno Espírito Santo no comando da equipa inglesa, que foi despedido esta segunda-feira.

O clube confirmou a contratação através de uma publicação nas redes sociais, esta terça-feira. O treinador italiano assinou com os 'Spurs' até ao verão de 2023, com possível renovação do contrato.

Nas primeiras declarações enquanto treinador do Tottenham, Antonio Conte contou que o clube já o tinha contacto no verão, antes de escolher o português como treinador.

"No verão passado, o acordo não aconteceu porque o fim da minha relação com a Inter ainda era demasiado recente e estava ainda emocionalmente envolvido, por isso senti que ainda não era a altura certa para voltar a treinar", explicou o italiano, que quebrou a hegemonia do rival Juventus - vencedor da Série A durante nove épocas consecutivas - ao vencer o campeonato italiano na época passada.

Recorde-se que as duas últimas derrotas, frente ao West Ham e contra o Manchester United, contribuíram para o despedimento do técnico português, de 47 anos. O Tottenham ocupa a oitava posição do campeonato inglês, com 15 pontos.