Elon Musk disponível para doar 5 mil milhões de euros se a ONU provar que o valor acaba com a fome no mundo

Posição do homem mais rico do mundo surge dias após o diretor executivo do Programa Alimentar Mundial da ONU ter afirmado que 2% da sua fortuna seria suficiente para acabar com a fome em todos os territórios do globo.





O fundador da Tesla e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, afirmou que está disponível para doar seis milhões de dólares [cerca de 5,1 milhões de euros], se a ONU conseguir provar que esse valor é suficiente para acabar com a fome no mundo.

A promessa de Elon Musk surge dias depois após o diretor do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas, David Beasley, ter afirmado que 2% da sua fortuna resolveria o problema de fome em todos os territórios do globo.

“Se o WFP (PAM, na sigla em português) conseguir demonstrar aqui nesta ‘thread’ de Twitter como é que 6 mil milhões de dólares resolverão a fome no mundo, eu vendo ações da Tesla imediatamente e faço isso”, respondeu Elon Musk.

Na mesma rede social, David Beasley explicou ao empresário que “seis mil milhões de dólares não vão resolver a fome no mundo, mas VÃO evitar a instabilidade geopolítica, a migração em massa e salvar 42 milhões de pessoas à beira da fome”.

Já numa outra publicação, Elon Musk pediu “transparência” e que o “público possa ver exatamente como é que o dinheiro é gasto”. Ao que David Beasley respondeu: “Em vez de tweets, permitam-me que vos mostre. Podemos encontrar-nos em qualquer lugar – Terra ou espaço – mas sugiro no campo onde se pode ver as pessoas do PAM, processos e sim, tecnologia, no trabalho. Vou trazer o plano e abrir livros”, sublinhando que o Programa Alimentar Mundial "tem sistemas que garantem transparência e contabilidade em open source".

“A sua equipa está à vontade para analisar e vir trabalhar connosco, para que esteja totalmente confiante”, rematou David Beasley.