Militar da GNR salva bebé em asfixia na A1. Pais agradecem ao "anjo" pela sua "experiência e calma"

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) auxiliou, no passado dia 24 de outubro, um bebé de dois meses e meses com sinais de sufocamento, em plena A1. Nas redes sociais, a autoridade partilhou o agradecimento dos pais, que destacaram a “experiência e calma” do militar, a quem apelidaram de “anjo”.

Segundo revela a GNR, o incidente ocorreu por volta das 19h do passado dia 24 de outubro, na autoestrada N.º 1 (A1), sentido norte-sul, na zona de Torres Novas.

No agradecimento enviado à força de segurança, o pai conta que o “filho de 2 meses e meio começou a apresentar algumas dificuldades respiratórias e sinais de sufocamento por um vómito”, tendo a mãe do bebé começado a “realizar manobras de Heimlich sem sucesso”.

Perante a “angústia e risco de morte” do bebé por sufocamento, o casal começou "a circular com aumento de velocidade" para se dirigir "com urgência para uma unidade hospitalar”. Pelo caminho, encontrou “uma patrulha de trânsito da GNR, comandada pelo Sargento-ajudante Nelson Ribeiro”, a quem pediu ajuda e apoio.

“A patrulha mandou-nos encostar na berma para nossa segurança, eu saí do carro em pânico a pedir ajuda ao militar. Este, quando soube que se tratava de um sufocamento de recém-nascido, começou de imediato as manobras de Heimlich, começando o nosso filho a chorar e a melhorar a coloração”, contou o pai.

De seguida, o militar da GNR pediu aos pais para ficarem calmos e levaram a família em marcha de urgência ao hospital mais perto, o Hospital Distrital de Santarém. Já na unidade hospitalar, estavam “equipas de profissionais de saúde a aguardar” e “prestaram os primeiros cuidados médicos”.

“Quero aqui deixar o agradecimento da minha parte e da minha esposa, porque sem a ajuda do Sargento-ajudante Nelson Ribeiro do Comando Territorial de Santarém, o nosso filho já não estaria cá. Foi o nosso anjo. Sem a sua experiência e calma, o nosso filho não teria hipóteses de sobrevivência. Ficarei eternamente agradecido por ter salvo a vida do meu filho e por nos ter ajudado a dirigir a uma unidade de saúde com celeridade e com segurança”, sublinhou o pai, desejando ainda “os maiores sucessos profissionais e pessoais a todos estes profissionais que são uma mais valia para toda a sociedade”.