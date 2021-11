Região Norte tem quase 90% da população vacinada contra a covid-19

O Algarve continua a ser a região mais atrasada no plano de vacinação com 80% da população vacinada.





86% da população em Portugal – cerca de 8,9 milhões de pessoas – já está completamente vacinada contra a covid-19 e 87% – 9 milhões – já recebeu pelo menos uma dose da vacina, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira divulgado. De realçar que o relatório inclui os dados atualizados até domingo passado. Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região que mais vacinou na última semana, mas o Norte lidera na percentagem de população vacinada.

Em relação à vacinação por faixas etárias, 100% das pessoas com mais de 65 anos já está vacinada contra a covid-19. Já a faixa dos 50 aos 64 anos conta com 99% das pessoas vacinadas, a dos 25 aos 49 anos com 99% e a dos 18 aos 24 com 90%.

Por fim, a faixa etária dos 12 aos 17 – cujo processo de inoculação se iniciou em agosto – conta com 89% das pessoas vacinadas com uma dose e 85% com a vacinação completa.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais vacinou na última semana – 11.397 doses administradas – e conta com 84% da população vacinada. Mas é na região Norte que se regista a maior percentagem de pessoas vacinadas: 88%. Seguem-se o Alentejo e o Centro, ambos com 87% e o arquipélago da Madeira e a Região Autónoma dos Açores, com 83%. O Algarve continua a ser a região mais atrasada com 80% da população vacinada.