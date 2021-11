Um homem alemão de 51 anos que viajava entre a Turquia e a Alemanha foi encontrado sem vida, sendado no seu lugar do avião, no final da viagem. O homem estaria infetado com Covid-19.

De acordo com o o jornal Le Soir, só depois de todos os tripulantes sairem do avião é que os assistentes de bordo repararam que o passageiro estava morto.

Na autópsia, vir-se-ia a saber que o homem, além de estar infetado com Covid-19, era um doente de risco.