Irmão de Meghan Markle diz que pai não aprova o Príncipe Harry

As discordâncias entre o pai de Meghan Markle e as escolhas da filha não são novidade para ninguém. Agora foi a vez do irmão, Markle Junior, assumir publicamente que o pai não aprova o genro.

A notícia foi avançada pelo Daily Mail, que cita declarações do irmão de Meghan feitas no reality show australiano "Big Brother VIP": “O meu pai não o aprova. Diz que ele nem conseguiria proteger as galinhas no seu quintal, se fosse preciso".

Markle Junior disse ainda que o mal-estar que tem com a meia irmã começou quando este escreveu uma carta para o palácio a pedir ajuda para impedir os paparazzi de invadirem a sua privacidade.

"A resposta que obtive foi que [eu era] família distante e que não conhecia essas pessoas", disse o irmão da duquesa de Sussex, alegando que a resposta veio da própria Meghan.

Durante o programa televisivo foi ainda referida a entrevista dada por Meghan a Oprah Winfrey, em que revelou os seus problemas mentais. O irmão afirmou que não acredita "a 100% nisso".