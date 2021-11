Lady Gaga diz que esteve quase um ano a aperfeiçoar sotaque italiano para o filme "House of Gucci"

A cantora Lady Gaga esteve quase um ano a aperfeiçoar o sotaque italiano para ficar o mais semelhante ao de Patrizia Reggiani, mulher do neto do fundador e herdeiro da marca de moda, Maurizio Gucci, personagem que interpreta no filme "House of Gucci".

A vencedora do Óscar, de 35 anos, explicou à revista Vogue britânica como foi a preparação para o papel, admitindo que esteve "em personagem" durante todo o tempo de gravações.

"Passaram três anos desde que comecei a trabalhar" na personagem, disse Gaga. "E vou ser totalmente honesta e transparente: vivi como [Reggiani] durante um ano e meio. E falei com sotaque durante nove meses. Fora da câmara, nunca quebrei. Eu fiquei com ela", sublinhou a estrela do filme "Star is Born".

"House of Gucci" ou, em português, "Casa Gucci" é um filme realizado por Ridley Scott e é baseado no livro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed", de Sara Gay Forden, que conta a história real da relação entre Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, que pertenciam a uma das famílias mais influentes em Itália. Patrizia esteve na prisão durante 18 anos por ter mandado matar Maurizio, interpretado por Adam Driver, depois de este ter pedido o divórcio.

O filme conta com um elenco de estrelas, como Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto. Estreia nos Estados Unidos no dia 24 de novembro e no dia seguinte em Portugal, apenas transmitido pela distribuidora NOS Audiovisuais.