Três adeptos do Besiktas feridos após confrontos com apoiantes do Sporting

PSP de Lisboa identificou dez adeptos do Sporting e 16 do Besiktas por confrontos e distúrbios na via pública.





Três adeptos do clube turco Besiktas, que esta quarta-feira enfrenta o Sporting no estádio José Alvalade, receberam tratamento no hospital de Santa Maria, em Lisboa, após confrontos com apoiantes do clube dos ‘leões’.

Segundo revela o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, em comunicado, os incidentes ocorreram na terça-feira e foram identificados dez adeptos do Sporting e 16 do Besiktas por confrontos e distúrbios na via pública, junto ao estádio José Alvalade.

O Sporting e o Besiktas enfrentam-se esta quarta-feira, pelas 20h, num jogo a contar para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.