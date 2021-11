3 de novembro 2021

Jovem de 16 anos detido por suspeitas de vários crimes de roubo e burla informática

Rapaz atuava em ‘gang’ com outros jovens com idades entre os 14 e os 15 anos. Grupo circulava de trotinete em Faro e roubava as vítimas com recurso a arma de fogo e faca.