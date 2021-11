Portugal já doou mais de meio milhão de vacinas contra a covid-19 a Moçambique

Portugal vai entregar, esta semana, um novo lote de 187.200 doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica AstraZeneca a Moçambique. Com esta nova doação, sobe para 547 mil o número de vacinas doadas ao país lusófono.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) revela que o quarto lote de vacinas entregue a Moçambique chega ao país na quinta-feira, acompanhado do material necessário para a sua administração, "contribuindo para os esforços que o Estado moçambicano tem encetado para reforçar a resposta à covid-19 através da vacinação alargada da população".

"Esta ação decorre do compromisso político de disponibilizar aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP] e a Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal, estando enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia de covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste", refere o ministério.

O transporte contará com o apoio da TAP, no âmbito do Acordo de Parceria Institucional que foi assinado entre a transportadora nacional e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, no passado dia 30 de setembro. “O objetivo deste Acordo é o de promover a colaboração entre as duas instituições, com especial enfoque no transporte de vacinas contra a COVID-19 e respetivos consumíveis para os PALOP e o Brasil”, explica a nota.

A nova doação surge dias depois de Portugal ter entregado 200 mil doses da vacina, também da AstraZeneca, ao país africano.