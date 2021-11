PSP apanha homem a conduzir trotinete com mais de dois gramas de álcool no sangue

Um homem de 39 anos foi detido pela prática do crime de condução sob efeito do álcool, na freguesia de Santo António, em Lisboa.

Por volta das 3h30, no dia 24 de outubro, segundo explica um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), durante uma ação de patrulhamento, a Polícia de Segurança Pública (PSP) encontrou o detido a conduzir uma trotinete "de forma desordenada e errónea" na via pública.

Ao fazer o teste de despiste ao álcool, o homem acusou uma taxa de 2,328 gramas de álcool no sangue, indicou a PSP.

O detido foi notificado para comparência em Tribunal.