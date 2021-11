Líderes de gangues da Nova Zelândia unem-se num vídeo para incentivar a comunidade a vacinar-se contra a covid-19 | Vídeo

O vídeo foi 'encomendado' pelo ministro do Desenvolvimento Maori, Willie Jackson, após uma discussão com os líderes dos gangues.





Sete líderes de gangs da Nova Zelândia, representando quatro dos gangs de rua mais conhecidos do país, juntaram forças num vídeo a incentivar as pessoas a serem vacinadas contra a covid-19, numa altura em que o país atravessa um surto do vírus.

O vídeo foi ‘encomendado’ pelo ministro do Desenvolvimento Maori, Willie Jackson, após uma discussão com os líderes dos gangues, que depois forneceram imagens que foram editadas pelo filho de Jackson, Hikurangi.

No vídeo, de mais de quatro minutos de duração, Denis O'Reilly, que se juntou ao gang Black Power quando tinha 19 anos de idade, diz ter "tirado alguns tiros" no seu tempo, incluindo os dois tiros contra a covid-19, fazendo uma analogia com as doses da vacina, e pede à comunidade que "faça o mesmo".

"Isto não é tudo sobre gangues, é sobre a nossa whānau [família]", diz Harry Tam, da Máfia Mongrel. "Uma coisa que temos de esclarecer é que não se trata de o governo nos dizer, mas sim de os peritos dizerem ao governo, que nos está a levar a vacinar para nos protegermos".

O surto da Nova Zelândia situa-se agora num total de 3.634 casos e estabeleceu-se ao longo de linhas étnicas muito acentuadas: cerca de 70% das infeções no atual surto são da população indígena Māori e dos neozelandeses do Pacífico, que somam cerca de 27% da população total combinada. Cerca de 72% dos Māori elegíveis tiveram uma dose da vacina da Pfizer, em comparação com 85% de Pasifika e 88% de todas as pessoas com 12 anos ou mais.