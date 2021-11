Ponte 25 de abril vai estar cortada na madrugada de domingo

A Ponte 25 de Abril vai estar totalmente cortada ao trânsito em ambos os sentidos na madruga do próximo dia 7 (de sábado para domingo), informou esta quinta-feira em comunicado a Infraestruturas de Portugal (IP).

O corte do tráfego é justificado pelos trabalhos de conservação da ponte e vai acontecer entre as 00h00 e as 07h00 de domingo. Contudo, será assegurada a passagem de veículos de emergência.

A IP acrescenta ainda que, "em alternativa, os automobilistas deverão usar a Ponte Vasco da Gama" e que a circulação ferroviária da Ponte 25 de Abril não será afetada.